Дикие ласки: Собачникам Подольска объяснили, как спастись от бешенства
Домашних питомцев нельзя спускать с поводка, при этом наивысшая степень опасности, когда из лесу выходит неожиданно «ласковое» дикое животное, сказал в эфире НСН Михаил Шеляков.
Бешеные животные чаще всего не брызжут слюной и скалят зубы, а выходят к людям без опаски, предупредил в интервью НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Ранее власти Подмосковья ввели карантин по бешенству животных в Подольске. Шеляков дал советы, что делать в такой ситуации обычным людям и хозяевам домашних животных.
«При слове "бешенство" у многих сразу возникает ассоциативный ряд, что бешеное животное - злое. На плакатах в травмпунктах оскаленные лисы с вытаращенными глазами и капающей слюной. На самом же деле бешенство чаще всего не буйной, а тихой формы. Должно очень сильно насторожить, если дикое животное вдруг выходит к нам без опаски, теряет бдительность и чуть ли не ласкаться лезет. Это наивысшая степень опасности! Поэтому, во-первых, далеко не отходим. Во-вторых, сокращаем время прогулок, чтобы не встретиться с таким "ласковым" животным из леса. Собак выгуливать можно, но соблюдая меры осторожности. Бешенство может переноситься через ежей, кротов, мышей и так далее, поэтому обязательно держим животных на поводочке, не позволяя никого кусать и чтобы нас никто не кусал. А то юркнула собачка в кустик, пифкнула, кто-то ее укусил, а мы и знать не знаем, кто. А вирус уже мог попасть в ее организм, поэтому не спускаем глаз с собачки, чтобы никто ее не кусал», - посоветовал ветеринар.
При этом Шеляков отметил, что карантин по бешенству вводят в Подмосковье примерно раз в год.
«Средняя полоса России и Подмосковье, в том числе, традиционно неблагополучные районы по бешенству, поэтому пару раз в год то здесь, то там вводят карантин. Его сроки зависят от количества заболевших, степени выявления и так далее. Бешенством болеют и люди, и собаки с кошками, ежи, все теплокровные животные, даже птицы могут переносить его в редких случаях. В 99,9% случаев бешенство переносится через укус. Если выявлен даже единичный случай бешенства, значит кто-то наше животное укусил. Это значит, что кто-то ещё бешеный у нас ходит где-то. Карантинные меры зависят от обстоятельств. Например, мы приехали с юга и привезли бешеную собаку, которую там кто-то укусил. Другое дело, если собака заболела здесь и никуда не выезжала. Значит есть еще как минимум одно животное, которое могло перенести это заболевание. Пока эта цепочка не будет выявлена, локализована и не примут меры по дальнейшему нераспространению, на это время вводится карантин. Карантин подразумевает запрет на перемещение животных. Все остаются на своих местах во избежание распространения инфекции», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что у россиян приобрели массовую популярность «вакцинные туры» с собаками в Белоруссию на фоне сообщений о массовой гибели домашних животных от российской вакцины «Мультикан-8», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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