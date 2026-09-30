Бешеные животные чаще всего не брызжут слюной и скалят зубы, а выходят к людям без опаски, предупредил в интервью НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Ранее власти Подмосковья ввели карантин по бешенству животных в Подольске. Шеляков дал советы, что делать в такой ситуации обычным людям и хозяевам домашних животных.