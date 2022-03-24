Кадыров: Над администрацией Мариуполя поднят наш флаг

Здание администрации украинского города Мариуполь освобождено и над ним поднят российский флаг, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутёк», - написал Кадыров в Telegram.

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По его словам, в ближайшее время Мариуполь «будет полностью зачищен».

Кадыров также указал, что другие подразделения продолжают зачищать город «от азовской нечисти».

Между тем, в Минобороны РФ пока не подтвердили эту информацию

22 марта власти ДНР сообщали об освобождении около половины площади Мариуполя.

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ТЕГИ:КадыровМариупольУкраина
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