Книга Симоньян возглавила еженедельный книжный рейтинг Москвы

Речь идёт о рейтинге, который был составлен Ассоциацией книгораспространителей (АСКР).

Отмечается, что ТОП-50 сформирован по итогам продаж в ведущих книжных магазинах столицы за период с 21 по 27 сентября 2026 года.

Ранее оргкомитет Букеровской премии представил шорт-лист за 2026 год, в который вошли книги авторов из США, Великобритании и Ямайки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

