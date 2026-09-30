Книга Симоньян возглавила еженедельный книжный рейтинг Москвы
Еженедельный книжный рейтинг Москвы возглавила книга главного редактора RT Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости». Как пишет RT, об этом сообщил гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
Речь идёт о рейтинге, который был составлен Ассоциацией книгораспространителей (АСКР).
Отмечается, что ТОП-50 сформирован по итогам продаж в ведущих книжных магазинах столицы за период с 21 по 27 сентября 2026 года.
Ранее оргкомитет Букеровской премии представил шорт-лист за 2026 год, в который вошли книги авторов из США, Великобритании и Ямайки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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