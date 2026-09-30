Суд арестовал главу завода пиротехники, где погибли 14 человек

Как рассказали в Следственном комитете по региону, Пронину было предъявлено обвинение по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал директора на два месяца - по 28 ноября включительно.

Пожар на заводе пиротехники в Ярославской области произошёл 28 сентября. В результате погибли 14 человек, ещё один пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».