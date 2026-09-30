Военэксперт Матвийчук рассказал о многослойных ударах по ВСУ

По его словам, российские войска наносят, как правило, комбинированные и массированные удары, с применением разных средств.

«Идут «Герани», идут «Герберы», идёт баллистика... Такой многослойный удар наносится по всей зоне досягаемости тех объектов, которые запланированы к уничтожению», — пояснил он.

Эксперт добавил, что список приоритетных целей не меняется. В него входят «центры управления ВСУ, дата-центры, заводы по выпуску БПЛА и комплектующих».

Ранее Матвийчук заявил, что промышленность Киева и Киевской области постоянно находится под контролем Вооружённых сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

