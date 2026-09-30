От поп-фанка до мировой классики: Радио JAZZ представило октябрьскую программу «Джаза на Яхте»
Каждый четверг зрителей ждет живая музыка на борту теплохода с панорамным видом на Москву.
Евгений Абрамов и проект «SAKHRA», Тони Карапетян и Марианна Савон, Светлана Жаворонкова и другие артисты выступят в октябре в рамках проекте «Джаз на Яхте», сообщает Радио JAZZ.
Каждый четверг по Москве-реке проходит музыкальный круиз от Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилии «Рэдиссон Ройал».
Программу откроют 1 октября Евгений Абрамов и проект «SAKHRA». Этот проект — лауреат премии Радио JAZZ «Все Цвета Джаза» и участник многих фестивалей. В музыке коллектива сочетаются классическое фортепианное трио, электроника и национальные инструменты, сочетающие медитативную атмосферу Востока и энергию Запада.
8 октября в рамках проекта выступит певица ASET (Асет Самраилова). Она работает в стиле поп-фанк, также в ее творчестве звучат мотивы соула, R&B, джаза и рока. Ее голос знаком слушателям по озвучке проектов Disney, а также по телешоу «Голос», «Главная сцена» и различным фестивалям.
15 октября состоится концерт пианиста и композитора Тони Карапетяна и певицы с русско-кубинскими корнями Марианны Савон. Авторские проекты Карапетяна объединяют музыкантов из разных стран и культур. Марианна Савон известна по проектам «Голос-6» и «Ну-ка, все вместе», также она — солистка оркестра «Русская Филармония».
Самобытный московский музыкальный коллектив Excite Quintet 22 октября исполнит авторскую инструментальную музыку. Артисты успешно выступали на крупнейших российских и международных джазовых конкурсах и фестивалях.
Завершит программу октября 29 числа ведущая рубрики «История одной песни» на Радио JAZZ 89.1 FM, певица Светлана Жаворонкова. Она исполнит классические хиты блюза, джаза и мировой эстрады.
Яхта Флотилии «Рэдиссон Ройал» каждый четверг отплывает от причала «Гостиница “Украина”» в 20:00.
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