Алексей Кудрин ушел с поста декана факультета в СПбГУ

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оставил пост декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Об этом сообщает «Фонтанка».

Его полномочия истекли 29 мая, ранее в мае Кудрин отказался от участия в новых выборах на эту должность. Соответствующее заявление было сделано на ректорском совещании университета.



Исполняющим обязанности декана факультета стала профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова. Отмечается, что новые выборы состоятся в ближайшем будущем.

