Алексей Кудрин ушел с поста декана факультета в СПбГУ
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оставил пост декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Об этом сообщает «Фонтанка».
Его полномочия истекли 29 мая, ранее в мае Кудрин отказался от участия в новых выборах на эту должность. Соответствующее заявление было сделано на ректорском совещании университета.
Исполняющим обязанности декана факультета стала профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова. Отмечается, что новые выборы состоятся в ближайшем будущем.
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