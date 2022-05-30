Окружение Юмашева подтвердило его отставку с поста советника президента РФ

Зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев ушел с поста советника президента РФ. Эту информацию подтвердили в его окружении, передает Reuters.

Агентство ссылается на Людмилу Телень — первую заместительницу исполнительного директора «Ельцин-центра», где Юмашев является членом попечительского совета.

По словам Зелень, Юмашев отказался от должности советника Кремля в апреле по собственной инициативе.

Валентин Юмашев - зять бывшего российского лидера Бориса Ельцина.

