Окружение Юмашева подтвердило его отставку с поста советника президента РФ

Зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев ушел с поста советника президента РФ. Эту информацию подтвердили в его окружении, передает Reuters.

Агентство ссылается на Людмилу Телень — первую заместительницу исполнительного директора «Ельцин-центра», где Юмашев является членом попечительского совета.

По словам Зелень, Юмашев отказался от должности советника Кремля в апреле по собственной инициативе.

Валентин Юмашев - зять бывшего российского лидера Бориса Ельцина.

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Фото: facebook.com/Валентин Юмашев
ТЕГИ:Кремль
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