СМИ: Силовики проверят информацию о скрытых европейских счетах Чубайса

Правоохранители проверят данные о скрытых в банках Европы счетах экс-спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

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«Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», — рассказал собеседник агентства.

Следствие допускает, что средства могли быть получены незаконным путем. Силовики опрашивают свидетелей из окружения Чубайса. Официальных комментариев правоохранителей и представителей экс-главы «Роснано» пока не последовало.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Анатолий Чубайс
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