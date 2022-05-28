СМИ: Силовики проверят информацию о скрытых европейских счетах Чубайса

«Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», — рассказал собеседник агентства.

Следствие допускает, что средства могли быть получены незаконным путем. Силовики опрашивают свидетелей из окружения Чубайса. Официальных комментариев правоохранителей и представителей экс-главы «Роснано» пока не последовало.

