Татулова: После ухода с поста омбудсмена продолжу развивать бизнес в России
Бизнесвумен рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему досрочно покидает общественную должность.
Предприниматель Анастасия Татулова написала заявление о досрочном сложении своих полномочий на посту общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса и остаётся в России. Это она подтвердила Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Ничего не случилось, нет никакой катастрофы, у меня всё в порядке. Уход с поста омбудсмена - плановое, продуманное решение, не эмоциональное. Заявление в апреле было написано уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову, мы с ним разговаривали. Должна быть сменяемость, последние 3–4 месяца я не чувствовала абсолютно своей эффективности на этой работе. Мне кажется, правильно не заниматься тем, в чём ты не чувствуешь себя результативным», - пояснила Татулова.
Она подчеркнула, что находится в России и продолжит развивать свой бизнес именно здесь.
«Непременно, буду тратить на это всё своё освободившееся от общественной деятельности время. Я посвятила ей два года, поэтому вполне имею права этот пост передать какому-то новому волонтёру. У меня завтра большое мероприятие по поводу Дня защиты детей, на следующей неделе рабочая поездка. Я предприниматель, а не политик и не чиновник», - подчеркнула экс-омбудсмен.
Анастасия Татулова занимала пост общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса с 28 июля 2020 года. В 2009 году она создала сеть семейных кафе-кондитерских «Андерсон». С 2017 года возглавляет комитет по женскому предпринимательству московского отделения «Опоры России».
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