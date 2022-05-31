Татулова: После ухода с поста омбудсмена продолжу развивать бизнес в России

Предприниматель Анастасия Татулова написала заявление о досрочном сложении своих полномочий на посту общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса и остаётся в России. Это она подтвердила Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Ничего не случилось, нет никакой катастрофы, у меня всё в порядке. Уход с поста омбудсмена - плановое, продуманное решение, не эмоциональное. Заявление в апреле было написано уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову, мы с ним разговаривали. Должна быть сменяемость, последние 3–4 месяца я не чувствовала абсолютно своей эффективности на этой работе. Мне кажется, правильно не заниматься тем, в чём ты не чувствуешь себя результативным», - пояснила Татулова.