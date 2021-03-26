«Ляпнул». Планы Лукашенко создать лучшую в мире вакцину рассмешили ученых

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получение собственной, белорусской вакцины от коронавируса является делом чести Минздрава и Национальной академии наук. «В кратчайшие сроки сделать вакцину, причем самую лучшую!» — приказал Лукашенко на встрече с министром здравоохранения.

Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН порадовался заявлению Лукашенко. Он призвал не принимать близко к сердцу высказывания белорусского лидера.

«Так они же берут нашу вакцину! Конечно, лучшую в мире! (Рассмеялся). У них же наши технологии. Сейчас важно, чтобы они быстро наладили производство по переданной им технологии и начали прививаться. А почему он так говорит, черт его знает, надо спрашивать уже у него. Человек что-то ляпнул, ну чего к этому публику привлекать? Зачем обращать внимания на такие слова? Лукашенко иногда хочет удивить публику и выражается, по-моему, не очень серьезно. Ну ляпнул и ляпнул, пусть ляпает, что хочет, вы что, не знаете Лукашенко? Дай бог, чтобы он там устроил перевыборы и спокойно все завершил. Там и так мутная вода, чтобы в ней еще что-то болтать и мутить», - прокомментировал Зуев.

Белоруссия получила не только российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», но и технологию ее производства, об этом в начале марта рассказывал посол России в этой стране Дмитрий Мезенцев. С его слов, технология досталась Минску бесплатно.