«Ляпнул». Планы Лукашенко создать лучшую в мире вакцину рассмешили ученых
Вирусолог из института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН напомнил, что Белоруссия уже получила от России технологию производства российского препарата «Спутник V».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получение собственной, белорусской вакцины от коронавируса является делом чести Минздрава и Национальной академии наук. «В кратчайшие сроки сделать вакцину, причем самую лучшую!» — приказал Лукашенко на встрече с министром здравоохранения.
Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН порадовался заявлению Лукашенко. Он призвал не принимать близко к сердцу высказывания белорусского лидера.
«Так они же берут нашу вакцину! Конечно, лучшую в мире! (Рассмеялся). У них же наши технологии. Сейчас важно, чтобы они быстро наладили производство по переданной им технологии и начали прививаться. А почему он так говорит, черт его знает, надо спрашивать уже у него. Человек что-то ляпнул, ну чего к этому публику привлекать? Зачем обращать внимания на такие слова? Лукашенко иногда хочет удивить публику и выражается, по-моему, не очень серьезно. Ну ляпнул и ляпнул, пусть ляпает, что хочет, вы что, не знаете Лукашенко? Дай бог, чтобы он там устроил перевыборы и спокойно все завершил. Там и так мутная вода, чтобы в ней еще что-то болтать и мутить», - прокомментировал Зуев.
Белоруссия получила не только российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», но и технологию ее производства, об этом в начале марта рассказывал посол России в этой стране Дмитрий Мезенцев. С его слов, технология досталась Минску бесплатно.
Собеседник НСН обратил внимание и на высказывание французского президента Эммануэля Макрона, который ранее в пятницу заявил, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа из-за стремления России и Китая оказывать влияние с помощью вакцин.
«Лучше вакцинации от вирусных инфекций человечество ничего не придумало, поэтому схватились в разных странах за производство вакцин, почему их так много сейчас в мире. Наша вакцина не была сделана на раз-два-три, к ней шли 25 лет. Макрон вон тоже сказал, что мы бегаем наперевес с нашей вакциной по миру. Это политический идиотизм с его стороны. Я от него такого не ожидал, но в мире полно неожиданностей, как известно», - добавил вирусолог.
Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" рассказал, что россиянам лучше пока не летать за границу. Он обратил внимание на возросшую заболеваемость среди старшего поколения и призвал всех вакцинироваться.
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