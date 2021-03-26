Лукашенко потребовал от ученых Белоруссии создать лучшую COVID-вакцину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусских ученых создать свою вакцину от коронавируса, передает «Интерфакс».

По его словам, быстро создать самую лучшую в мире вакцину - это дело чести для Минздрава и академии наук страны. Он также добавил, что в мире уже есть опыт создания таких вакцин и его можно использовать в разработках.

В начале марта стало известно, что Белоруссия получила не только российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», но и технологию ее производства. Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это в том числе расширение производственной базы для российской вакцины.



