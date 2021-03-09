«Не прогадаем!» Онищенко о передаче Белоруссии технологии «Спутник V»
Экс-глава Роспотребнадзора в эфире НСН заявил, что белорусское производство вакцины против коронавируса поможет удовлетворить спрос на неё и в России.
Белоруссия получила не только российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», но и технологию ее производства, рассказал посол России в этой стране Дмитрий Мезенцев. С его слов можно заключить, что технология досталась Минску бесплатно.
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», зачем Россия в очередной раз помогла Белоруссии.
«Мы не прогадаем. Нам сейчас нужна любая производственная площадка и меркантильные вещи сейчас обсуждать не стоит. Мы можем брать готовой вакциной, и передача технологии может стать частью создания производства этой вакцины. Не надо сейчас шашками махать, сейчас надо обеспечивать производство вакцины в достаточном количестве. Пока же это является проблемой, вакцина во многие регионы России поступает в ограниченном количестве, и даже президент России недавно говорил на последнем совещании, что в девяти субъектах вакцинация даже не начиналась. Так что мы не прогадаем, и никто ничего зря не делает. Производство в Белоруссии вакцины будет нашим производством», - сказал Онищенко.
Он добавил, что о такого рода выносе производства российской вакцины в третьи страны Россия говорит давно. В частности, такие переговоры шли с Венгрией, которая обладает хорошей технологической базой, но они застопорились по политическим соображениям.
«Я уже не говорю о том, что чисто с гуманитарной точки зрения это будет помощь Европе, у которой сегодня полный швах с вакцинами. У них нет ни одной вакцины и они их друг у друга воруют. Сейчас вакцины есть только у англичан, они развернули свое производство и себя они хорошо ею обеспечивают. Но так Великобритания же сегодня не входит в ЕС», - напомнил Онищенко.
Ранее Онищенко в эфире НСН прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, удивившейся, что при медленных темпах вакцинации россиян от COVID-19 Россия активно предлагает свою вакцину «Спутник V» другим странам. Он объяснил, что вакцинация в России проходит с учетом эпидситуации и всех остальных факторов.
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