Лукашенко связал передачу полномочий с обновлением Конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке нового варианта Конституции страны, предусматривающего перераспределение властных полномочий.
Во время встречи с рабочими МЗКТ глава государства рассказал, что ему предложили уже два варианта, но он оба отверг и ждёт третий. По словам Лукашенко, он готов поделить своими президентскими полномочиями только рамках конституционного процесса.
«Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» - цитирует его агентство БЕЛТА.
Между тем, оппозиция и бастующие рабочие крупнейших предприятий страны призывают Лукашенко не поделиться полномочиями, а уйти в отставку. Они уверены, что Лукашенко на самом деле проиграл выборы 9 августа Светлане Тихановской, а 80% получил лишь благодаря фальсификациям.
Лукашенко же утверждает, что такой результат не мог быть сфальсифицирован и был получен якобы благодаря досрочному голосованию: другие кандидаты призывали в нём не участвовать, и досрочно голосовали в основном сторонники действующего президента, пишет «Газета.ру». Лукашенко отвергает идею повторных выборов.
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