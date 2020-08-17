Лукашенко связал передачу полномочий с обновлением Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке нового варианта Конституции страны, предусматривающего перераспределение властных полномочий.

Во время встречи с рабочими МЗКТ глава государства рассказал, что ему предложили уже два варианта, но он оба отверг и ждёт третий. По словам Лукашенко, он готов поделить своими президентскими полномочиями только рамках конституционного процесса.

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«Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» - цитирует его агентство БЕЛТА.

Между тем, оппозиция и бастующие рабочие крупнейших предприятий страны призывают Лукашенко не поделиться полномочиями, а уйти в отставку. Они уверены, что Лукашенко на самом деле проиграл выборы 9 августа Светлане Тихановской, а 80% получил лишь благодаря фальсификациям.

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Лукашенко же утверждает, что такой результат не мог быть сфальсифицирован и был получен якобы благодаря досрочному голосованию: другие кандидаты призывали в нём не участвовать, и досрочно голосовали в основном сторонники действующего президента, пишет «Газета.ру». Лукашенко отвергает идею повторных выборов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыКонституцияАлександр Лукашенко
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