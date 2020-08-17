Лукашенко связал передачу полномочий с обновлением Конституции

Верховный суд РФ признал международное общественное движение

АУЕ признана экстремистской организацией

Лукашенко заявил, что у него с Путиным единый взгляд на протесты в белоруссии

Курс евро взлетел

«Аэрофлот» надеется на возобновление авиасообщения со странами Евросоюза в 2020 году