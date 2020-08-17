Появилось видео выступления Лукашенко под крики «Уходи!»

Другие рабочие, которых собрали на площадке МЗКТ, заявили, что к ним Лукашенко не вышел, а выступал перед теми, кого выбрали заранее. Утверждалось, что на заводе во время визита Лукашенко был отключён мобильный интернет.

Лукашенко во время выступления отреагировал на призывы к забастовкам со стороны тех, кто не согласен с его переизбранием. По словам политика, в целом заводы всё же работают, а тех работников, кто не хочет, заставить не получится. Лукашенко при этом подчеркнул, что численность рабочих на некоторых предприятиях избыточна.

