Появилось видео выступления Лукашенко под крики «Уходи!»
Группа рабочих, перед которыми президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в понедельник на минском заводе МЗКТ, во время его выступления скандировала «Уходи!». Соответствующее видео появилось в Сети.
Выступление Лукашенко на МЗКТ— Onliner (@OnlinerBY) August 17, 2020
Видео @belteanews pic.twitter.com/AxQZwDZcAU
Другие рабочие, которых собрали на площадке МЗКТ, заявили, что к ним Лукашенко не вышел, а выступал перед теми, кого выбрали заранее. Утверждалось, что на заводе во время визита Лукашенко был отключён мобильный интернет.
Лукашенко во время выступления отреагировал на призывы к забастовкам со стороны тех, кто не согласен с его переизбранием. По словам политика, в целом заводы всё же работают, а тех работников, кто не хочет, заставить не получится. Лукашенко при этом подчеркнул, что численность рабочих на некоторых предприятиях избыточна.
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