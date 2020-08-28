Лукашенко позвал Путина воевать за Союзное государство
И обещал не стрелять в собственный народ
Заявление президента России Владимира Путина о формировании спецрезерва силовиков для Белоруссии так воодушевило главу республики Александра Лукашенко, что белорусский президент, отставки которого добиваются уже почти месяц участники массовых акций протеста по всей республике, разразился в пятницу целым рядом весьма воинственных тирад.
Прежде всего, он сообщил, что спецрезервом поддержка Москвы не ограничивается: Белоруссия договорилась с Россией о совместном использовании войск на западной границе Союзного государства в случае угрозы, заявил Лукашенко на встрече с трудовым коллективом одного из предприятий в Орше.
Если только за пределами Союзного государства, как выразился Лукашенко, «дернутся», будет задействована «совместная группировка вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами», пояснил стратегический замысел верховный главнокомандующий белорусскими вооруженными силами. И предупредил тех, кто, по его мнению, покушается развязать войну:
«У нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства», - сказал Лукашенко.
Экономическими мерами воздействия на потенциальных противников, главными из которых он видит Литву и Польшу, Александр Лукашенко тоже не пренебрег. Он, в частности, ответил на угрозу санкций со стороны Вильнюса в случае отказа принять план мирного урегулирования белорусского кризиса. Рабочим, которые, выстроившись правильным полукругом, слушали его с каменными лицами, он рассказал о поручении правительству перенаправить все торговые потоки, минуя литовские порты. «30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Вот и посмотрим, как они будут жить», - добавил он. И Литву, и Польшу он предупредил, что им придется торговать с Россией и Китаем в обход белорусской территории.
Что точно задело за живое Александра Лукашенко, так это реакция на его появление в минувшее воскресенье с сыном Колей в центре Минска с автоматами в руках. Над показанными кадрами потешались целую неделю, причем, не только в Белоруссии. Критику он счел несправедливой, пояснив, что взялся за оружие перед лицом внешней угрозы. А его, дескать, критикуют за то, что он «готов стрелять в собственный народ».
«Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», - заявил Лукашенко.
Правда, «крысами», которые разбежались при его появлении, он тогда назвал участников акции протеста, к моменту его прибытия на пустынную площадь давно закончившейся. А участие в ней принимали не мифические иноземные супостаты, а десятки тысяч представителей белорусского народа – его «собственного народа».
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