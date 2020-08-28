Лукашенко позвал Путина воевать за Союзное государство

Если только за пределами Союзного государства, как выразился Лукашенко, «дернутся», будет задействована «совместная группировка вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами», пояснил стратегический замысел верховный главнокомандующий белорусскими вооруженными силами. И предупредил тех, кто, по его мнению, покушается развязать войну:

«У нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства», - сказал Лукашенко.

Экономическими мерами воздействия на потенциальных противников, главными из которых он видит Литву и Польшу, Александр Лукашенко тоже не пренебрег. Он, в частности, ответил на угрозу санкций со стороны Вильнюса в случае отказа принять план мирного урегулирования белорусского кризиса. Рабочим, которые, выстроившись правильным полукругом, слушали его с каменными лицами, он рассказал о поручении правительству перенаправить все торговые потоки, минуя литовские порты. «30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Вот и посмотрим, как они будут жить», - добавил он. И Литву, и Польшу он предупредил, что им придется торговать с Россией и Китаем в обход белорусской территории.