«Лукашенко обречен». Политолог о «Комитете национального спасения» Белоруссии

Он подчеркнул, что России важно в это ситуации не повторять ошибки, допущенные на Украине.

«По отношению к Майдану и так далее. Когда Майдан появился, там действительно было сильно влияние националистов. Но была масса населения, которая смотрела на него с надеждой. Российская власть не разобралась в причинах Майдана, в причинах социально-экономического недовольства. Недовольства молодыми олигархами, которые возникли под рукой Януковича. Она не работала по украинской теме. Она занималась пропагандой. Сейчас такая же ситуация повторяется до мелочей с Белоруссией. Российская власть не хочет понимать причин недовольства Лукашенко. Срочно нужно находить контакт с населением, с неформальными группами, которые потом превратятся в новую власть. Иначе потому сохранить Белоруссию как союзное государство будет очень сложно. Потому что очень много желающих превратить ее во вторую Украину. Лукашенко обречен. Ставить на него – это стратегическая ошибка. Он недоговороспособен, он не союзник. За 26 лет у нас нет ни одного примера, когда он выступал как союзник России, безусловный, по духу, а не по деньгам. Не купленный, не оплаченный», - напомнил политолог.

Ранее Лукашенко опроверг слухи о том, что он покинул Белоруссию.



