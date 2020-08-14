«Лукашенко обречен». Политолог о «Комитете национального спасения» Белоруссии
Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире НСН объяснил причины заявления владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина о создании «Комитета национального спасения» Белоруссии.
Создать в Белоруссии «Комитет национального спасения», который сможет от имени народа «разговаривать с властью на равных», предложил глава Российско-белорусского делового совета, владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин.
Как передает Regnum, бизнесмен призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «признать очевидные факты протестной напряженности в обществе» и без промедления начать мирный диалог с протестующими, а также прекратить бессмысленное кровопролитие и насилие против мирных граждан.
Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире НСН объяснил причины заявления Мазепина.
«Обращение Мазепина понятно, потому что он этнический белорус. Он гражданин России, но у него в Минске мама, сестра, ее семья. Он родился в Минске. То, что там происходит, очень его беспокоит. Мазепин, как и вся российская элита, был уверен, что Лукашенко выборы выиграет и устоит. Хотя и не без проблем. Но сейчас все увидели, что Лукашенко выборы не выиграл, результат подтасовал и, по–видимому, в ближайшие 48 часов его власть закончится. Поэтому появление разного рода таких комитетов сейчас понятно. Цепкало объявил о создании комитета спасения, Мазепин объявил… И в Минске появляются. Сейчас там идет консолидация элит, политических сил. Идет прощупывание ситуации, как жить дальше республике. Вся борьба впереди», - отметил Суздальцев.
Он подчеркнул, что России важно в это ситуации не повторять ошибки, допущенные на Украине.
«По отношению к Майдану и так далее. Когда Майдан появился, там действительно было сильно влияние националистов. Но была масса населения, которая смотрела на него с надеждой. Российская власть не разобралась в причинах Майдана, в причинах социально-экономического недовольства. Недовольства молодыми олигархами, которые возникли под рукой Януковича. Она не работала по украинской теме. Она занималась пропагандой. Сейчас такая же ситуация повторяется до мелочей с Белоруссией. Российская власть не хочет понимать причин недовольства Лукашенко. Срочно нужно находить контакт с населением, с неформальными группами, которые потом превратятся в новую власть. Иначе потому сохранить Белоруссию как союзное государство будет очень сложно. Потому что очень много желающих превратить ее во вторую Украину. Лукашенко обречен. Ставить на него – это стратегическая ошибка. Он недоговороспособен, он не союзник. За 26 лет у нас нет ни одного примера, когда он выступал как союзник России, безусловный, по духу, а не по деньгам. Не купленный, не оплаченный», - напомнил политолог.
Ранее Лукашенко опроверг слухи о том, что он покинул Белоруссию.
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