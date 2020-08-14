Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Президент Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что он покинул республику, сообщает Sputnik Беларусь.
«Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: "президент покинул страну и находится за границей". Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", — заявил он на совещании. Главу государства цитирует RT.
Напомним, по итогам выборов за действующего президента республики Александра Лукашенко – более 64 процентов голосов, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – менее 15 процентов.
Актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН не поверил в такие цифры.
«Мне кажется, это ложь. Потому как, наблюдая происходящее, если на улицы вышли лишь 15 процентов, то значит остальные 64 процента – это омоновцы. Видимо, Лукашенко был любимым кандидатом представителей ОМОН, поэтому они его так рьяно и по-фашистски сейчас отстаивают», – отметил он.
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