В Литве предложили создать фонд помощи жертв репрессий в Белоруссии

Линкявичюс отметил, что белорусы сегодня становятся жертвами репрессий, теряют работу и доход. Министр предложил создать единый фонд Евросоюза. По его словам, практические нюансы организации могут быть разработаны в ближайшем времени.

Ранее главы Эстонии, Польши, Литвы и Латвии предложили своё посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии. Президенты четырёх стран опубликовали совместное заявление.

