В Литве предложили создать фонд помощи жертв репрессий в Белоруссии

В Литве предложили создать фонд помощи белорусским гражданам, пострадавшим от действий властей страны после выборов президента. Предложение озвучил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, сообщает ТАСС.

Забастовки и цепи солидарности

Линкявичюс отметил, что белорусы сегодня становятся жертвами репрессий, теряют работу и доход. Министр предложил создать единый фонд Евросоюза. По его словам, практические нюансы организации могут быть разработаны в ближайшем времени.

Ранее главы Эстонии, Польши, Литвы и Латвии предложили своё посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии. Президенты четырёх стран опубликовали совместное заявление.

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Фото: twitter.com/baltozarrrr
ТЕГИ:ЛитваБелоруссия
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