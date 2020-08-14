В Литве предложили создать фонд помощи жертв репрессий в Белоруссии
В Литве предложили создать фонд помощи белорусским гражданам, пострадавшим от действий властей страны после выборов президента. Предложение озвучил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, сообщает ТАСС.
Линкявичюс отметил, что белорусы сегодня становятся жертвами репрессий, теряют работу и доход. Министр предложил создать единый фонд Евросоюза. По его словам, практические нюансы организации могут быть разработаны в ближайшем времени.
Ранее главы Эстонии, Польши, Литвы и Латвии предложили своё посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии. Президенты четырёх стран опубликовали совместное заявление.
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