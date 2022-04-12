Макрон обвинил Ле Пен в тайном желании вывести Францию из ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил кандидата в президенты от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в тайном стремлении вывести страну из Евросоюза. Об этом сообщает «Интерфакс».
По мнению Макрона, Ле Пен открыто не говорит об этом из-за небезопасности. Между тем, Макрон заявил, что верит в Европу и что союз положительно влияет на жизнь французов.
Во Франции проходят выборы президента. После подсчёта 100% голосов в первом туре выяснилось, что баллотирующегося на второй срок французского лидера поддержали 27,84% французов, за Ле Цен - 23,15% избирателей. Оба кандидата вышли во второй тур.
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