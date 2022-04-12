Ле Пен выступила против санкций в отношении поставок энергоносителей из РФ

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что её не стоит считать российским «троянским конем», сообщает «Интерфакс».

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По её словам, она вовсе не против антироссийских санкций, однако она не поддерживает ограничения, которые касаются энергетики.

«Я не выступаю за снятие санкций. Но я против санкций, касающихся энергетики, поскольку я не хочу, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями», - подчеркнула она.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в ходе выступления в рамках энергетического диалога ЕС — ОПЕК заявил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно, сообщает RT.

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Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости
ТЕГИ:ЭнергетикаСанкции Против РоссииМарин Ле Пен
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