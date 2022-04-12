Ле Пен выступила против санкций в отношении поставок энергоносителей из РФ
Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что её не стоит считать российским «троянским конем», сообщает «Интерфакс».
По её словам, она вовсе не против антироссийских санкций, однако она не поддерживает ограничения, которые касаются энергетики.
«Я не выступаю за снятие санкций. Но я против санкций, касающихся энергетики, поскольку я не хочу, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями», - подчеркнула она.
Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в ходе выступления в рамках энергетического диалога ЕС — ОПЕК заявил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно, сообщает RT.
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