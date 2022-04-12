Макрон поддержал идею семилетнего президентского срока во Франции

10 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов, по результатам которого Макрон набрал 27,6% голосов, а лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен - 23,41%. Второй тур должен состояться 24 апреля.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что успех Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции не позволит ей победить Эммануэля Макрона во втором.