Макрон поддержал идею семилетнего президентского срока во Франции
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею введения семилетнего президентского срока в стране, сообщает ряд СМИ.
10 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов, по результатам которого Макрон набрал 27,6% голосов, а лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен - 23,41%. Второй тур должен состояться 24 апреля.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что успех Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции не позволит ей победить Эммануэля Макрона во втором.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru