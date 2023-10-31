«Ложь и провокации!»: Путин высказался о погромах в Дагестане и обвинил Запад
Президент РФ Владимир Путин заявил, что беспорядки в Махачкале организовали США и Украина с использованием соцсетей. По его словам, Запад хочет использовать ситуацию на Ближнем Востоке против России.
Украина и ее западные кураторы в лице Соединенных Штатов приняли участие в организации событий в Махачкале. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза, правительства и руководством силовых ведомств.
Он отметил, что Киев возвел «на пьедестал почета» нацистов, которые принимали участие в Холокосте, а теперь под руководством «западных покровителей» пытается «инспирировать погромы в России». По словам Путина, массовые беспорядки в Махачкале были спровоцированы с использованием социальных сетей.
«Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследования, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России», - сказал Путин.
Глава государства заявил, что Запад предпринимает попытки использовать ситуацию на Ближнем Востоке, а также другие региональные конфликты против России. По его словам, обстановку в стране хотят дестабилизировать, а многоконфессиональное общество «расколоть».
«Для этого применяют самые разные средства, как мы видим: и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», - указал Путин.
Президент подчеркнул, что за конфликтами и хаосом на Ближнем Востоке и в мире стоят США, которые хотят сохранить за собой статус мирового гегемона. По словам Путина, их влияние падает, однако американские элиты не желают с этим мириться.
«Мир по-американски, с одним гегемоном разрушается, постепенно, но неуклонно уходит в прошлое», - сказал президент и отметил, что западные элиты подвергают нападкам даже резолюцию ООН, где отражена позиция мирового сообщества, выступившего за прекращение огня в Газе.
Кроме того, в ходе совещания российский лидер напомнил, что обострение палестино-израильского конфликта началось с террористической атаки движения ХАМАС в отношении мирных граждан, которые находились на территории Израиля. Однако, указал Путин, за этим последовала диспропорциональная реакция.
«Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей… Ничем оправдать нельзя», – подчеркнул он.
Также Путин добавил, что ключ к разрешению палестино-израильского конфликта заключается в создании палестинского государства согласно принятой резолюции ООН. При этом президент заявил, что помочь Палестине и другим народам, которые пострадали от действий Запада, можно путем вступления в борьбу с теми, кто стоит за войной на Ближнем Востоке, а также в других регионах.
«Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. И именно с ними и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе», – резюмировал президент.
В воскресенье вечером, 29 октября, разъяренная толпа людей прорвалась в аэропорт Махачкалы из-за прилета рейса из Израиля. Недовольные этим прорвали ограждения, ворвались на взлетную полосу и стали искать прилетевший самолет из Тель-Авива.
Толпа проверяла паспорта у всех, кто выезжал из аэропорта на автомобилях. Некоторые пытались проникнуть в самолеты прямо по крылу. Пассажирам других самолетов диспетчеры советовали не выходить. Протестующие забрасывали сотрудников силовых служб разными предметами, один из полицейских был ранен камнем в голову.
Аэропорт временно приостановил работу, следовавшие туда самолеты были перенаправлены на резервные аэродромы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. МВД пообещало установить личности всех участников протестов, а также тех, кто подстрекал к разжиганию межнациональной розни.
К вечеру 30 октября ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что были задержаны 83 человека, принимавших участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Полицейские провели более 50 обысков, изъяли телефоны и технику, доказывающие причастность этих людей к организации и участию в беспорядках.
Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что массовые беспорядки в Дагестане являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации. По ее словам, такая провокация была нацелена на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа РФ.
Она также подчеркнула, что в организации массовых беспорядков ключевую роль играла Украина. По словам Захаровой, Киев максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России, а также ее дискредитации на международной арене.
В свою очередь депутат Госдумы от республики Дагестан Султан Хамзаев в интервью НСН заявил, что украинским организаторам беспорядков в Махачкале «дадут медаль». Он также подчеркнул, что силовики должны были проанализировать настроения в Дагестане и не допустить массового скопления людей в аэропорту.
«Тут конкретная работа ЦИПСО. Думаю, за эту работу кому-то медаль в Киеве дадут. С точки зрения раскачивания ситуации, подобные настроения были понятны уже четыре-пять дней назад. Люди, которые следят за социокультурной жизнью республики, понимали, что что-то не так. За день до событий в Махачкале похожая ситуация была в Хасавюрте: там люди вышли на митинг с примерно такими же требованиями. Я считаю, что правоохранители должны были проанализировать подобное и не допустить скопления такого количества людей в зоне международного аэропорта», - сказал Хамзаев.
Ранее, 30 октября, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что участники беспорядков в махачкалинском аэропорту смогут реабилитировать себя в глазах общества, если примут участие в специальной военной операции на Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Армия Израиля разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС
- «Известия»: Операторам увеличат в 10 раз плату за использование 4G
- Мадонна снова попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая артистка
- В Новосибирске задержали сбежавшего пациента психбольницы
- Более 800 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части сектора Газа
- Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях до 14% годовых
- В Башкирии трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
- Калининградскому бизнесмену дали 11 лет колонии за попытку вступить в ВСУ
- Крым направит средства с продажи квартиры Зеленского на нужды участников СВО
- Ключевскому вулкану на Камчатке присвоили «красный» код опасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru