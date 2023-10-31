«Ложь и провокации!»: Путин высказался о погромах в Дагестане и обвинил Запад

Глава государства заявил, что Запад предпринимает попытки использовать ситуацию на Ближнем Востоке, а также другие региональные конфликты против России. По его словам, обстановку в стране хотят дестабилизировать, а многоконфессиональное общество «расколоть».

«Для этого применяют самые разные средства, как мы видим: и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», - указал Путин.

Президент подчеркнул, что за конфликтами и хаосом на Ближнем Востоке и в мире стоят США, которые хотят сохранить за собой статус мирового гегемона. По словам Путина, их влияние падает, однако американские элиты не желают с этим мириться.

«Мир по-американски, с одним гегемоном разрушается, постепенно, но неуклонно уходит в прошлое», - сказал президент и отметил, что западные элиты подвергают нападкам даже резолюцию ООН, где отражена позиция мирового сообщества, выступившего за прекращение огня в Газе.

Кроме того, в ходе совещания российский лидер напомнил, что обострение палестино-израильского конфликта началось с террористической атаки движения ХАМАС в отношении мирных граждан, которые находились на территории Израиля. Однако, указал Путин, за этим последовала диспропорциональная реакция.

«Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей… Ничем оправдать нельзя», – подчеркнул он.

Также Путин добавил, что ключ к разрешению палестино-израильского конфликта заключается в создании палестинского государства согласно принятой резолюции ООН. При этом президент заявил, что помочь Палестине и другим народам, которые пострадали от действий Запада, можно путем вступления в борьбу с теми, кто стоит за войной на Ближнем Востоке, а также в других регионах.