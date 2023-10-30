Кремль впервые отреагировал на беспорядки в Махачкале
События в Махачкале стали во многом результатом внешнего вмешательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в аэропорту столицы Дагестана вспыхнули беспорядки, толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу из-за прилета рейса из Израиля. Авиагавань прекратила прием самолетов. Из-за событий в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек, возбуждено дело об организации массовых беспорядков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Полиция установила более 150 их активных участников и задержала 60 человек.
«Вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне», — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание, в ходе которого обсудит попытки западных стран использовать конфликт на Ближнем Востоке для раскола общества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru