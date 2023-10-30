«Проворонили!»: Хамзаев призвал МВД объясниться за штурм аэропорта Махачкалы

Накануне в международном аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прилета рейса из Израиля: люди ломали ограждения, ворвались на взлетную полосу и стали искать прилетевший самолет из Тель-Авива, а кто-то даже залез на крыло воздушного судна. В связи с этим аэропорт пришлось временно закрыть. Полиция установила более 150 активных участников беспорядков, 60 человек задержали и доставили для разбирательства в территориальные отделы полиции. Хамзаев выразил уверенность, что организаторами подобных акций выступает Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) Украины.



«Тут конкретная работа ЦИПСО. Думаю, за эту работу кому-то медаль в Киеве дадут. С точки зрения раскачивания ситуации, подобные настроения были понятны уже четыре-пять дней назад. Люди, которые следят за социокультурной жизнью республики, понимали, что что-то не так. За день до событий в Махачкале похожая ситуация была в Хасавюрте: там люди вышли на митинг с примерно такими же требованиями. Я считаю, что правоохранители должны были проанализировать подобное и не допустить скопления такого количества людей в зоне международного аэропорта. Получается, что проворонили! Аэропорт – это зона особой безопасности с учетом антитеррора в принципе, стратегический важный объект. Где же та работа силовиков, которая должна была вестись? Днем точно было понятно, что будет происходить вечером, это раскачивали в соцсетях. Я считаю, что руководство регионального МВД должно отчитаться о проделанной работе», - сказал собеседник НСН.

В правительстве республики заверили, что работу воздушной гавани Махачкалы восстановят в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

