Правительство Дагестана: в городах и районах региона усилены меры безопасности

При этом в настоящее время ситуация в воздушной гавани находится под контролем главы Дагестана Сергея Меликова и органов власти всех уровней. Отмечается, что пострадавшим в результате беспорядков оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее Минздрав Дагестана заявил, что в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

