Правительство Дагестана: в городах и районах региона усилены меры безопасности

В городах и районах Дагестана после протестов в аэропорту Махачкалы усилили меры безопасности, сообщается в Telegram правительства республики.

Муфтий Дагестана назвал протесты в аэропорту Махачкалы ошибкой

При этом в настоящее время ситуация в воздушной гавани находится под контролем главы Дагестана Сергея Меликова и органов власти всех уровней. Отмечается, что пострадавшим в результате беспорядков оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее Минздрав Дагестана заявил, что в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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