«Нож в спины»: В аэропорту Махачкалы прошли стихийные беспорядки, власти винят Украину

ПРОРЫВ В АЭРОПОРТ

В воскресенье вечером, 29 октября, разъяренная толпа людей прорвалась в аэропорт Махачкалы из-за прилета рейса из Израиля. Недовольные этим прорвали ограждения, ворвались на взлетную полосу и стали искать прилетевший самолет из Тель-Авива.

Толпа проверяла паспорта у всех, кто выезжал из аэропорта на автомобилях. Некоторые пытались проникнуть в самолеты прямо по крылу. Пассажирам других самолетов диспетчеры советовали не выходить. Протестующие забрасывали сотрудников силовых служб разными предметами, один из полицейских был ранен камнем в голову.

Аэропорт временно приостановил работу, следовавшие туда самолеты были перенаправлены на резервные аэродромы. К 22:20 аэродром был освобожден от посторонних.

Во время беспорядков местные власти подчеркивали, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. Отмечалось, что на месте работают силовики и руководители региональных ведомств. Власти также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.

Позднее правительство региона сообщило о переходе на круглосуточный режим работы. Также был создан оперштаб, который возглавил глава Дагестана Сергей Меликов.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. МВД пообещало установить личности всех участников протестов, а также тех, кто подстрекал к разжиганию межнациональной розни. Утром 30 ноября Telegram-канал «Baza» сообщил, что во время протестов в аэропорту задержали 59 человек.