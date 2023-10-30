«Нож в спины»: В аэропорту Махачкалы прошли стихийные беспорядки, власти винят Украину
После беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек. Власти назвали произошедшее спланированной акцией и «беспределом», а СК возбудил уголовное дело.
В беспорядках в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие среди полицейских и гражданских, два человека находятся в тяжелом состоянии, сообщил минздрав Дагестана.
Десять человек получили легкие травмы и обратились за медпомощью амбулаторно. Лечением еще десятерых заняты медики стационаров республики. Врачи делают все возможное для сохранения здоровья пострадавших.
ПРОРЫВ В АЭРОПОРТ
В воскресенье вечером, 29 октября, разъяренная толпа людей прорвалась в аэропорт Махачкалы из-за прилета рейса из Израиля. Недовольные этим прорвали ограждения, ворвались на взлетную полосу и стали искать прилетевший самолет из Тель-Авива.
Толпа проверяла паспорта у всех, кто выезжал из аэропорта на автомобилях. Некоторые пытались проникнуть в самолеты прямо по крылу. Пассажирам других самолетов диспетчеры советовали не выходить. Протестующие забрасывали сотрудников силовых служб разными предметами, один из полицейских был ранен камнем в голову.
Аэропорт временно приостановил работу, следовавшие туда самолеты были перенаправлены на резервные аэродромы. К 22:20 аэродром был освобожден от посторонних.
Во время беспорядков местные власти подчеркивали, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. Отмечалось, что на месте работают силовики и руководители региональных ведомств. Власти также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.
Позднее правительство региона сообщило о переходе на круглосуточный режим работы. Также был создан оперштаб, который возглавил глава Дагестана Сергей Меликов.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. МВД пообещало установить личности всех участников протестов, а также тех, кто подстрекал к разжиганию межнациональной розни. Утром 30 ноября Telegram-канал «Baza» сообщил, что во время протестов в аэропорту задержали 59 человек.
РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал события в аэропорту Махачкалы «возмутительными» и заявил, что они получат оценку правоохранительных органов.
«Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины — и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику», — сказал Меликов.
Сегодня утром Меликов обвинил в управлении вчерашними беспорядками в аэропорту Махачкалы Telegram-канал «Утро Дагестана», в котором жителей республики призывали выходить на несанкционированные акции.
«Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал «Утро Дагестана» администрируется и регулируется с территории Украины — предателями, бандеровцами», — сказал Меликов.
В свою очередь глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что протесты в Дагестане являются спланированной провокацией извне. Он отметил, что всплеск ксенофобии в республике подогревается из-за рубежа.
«Не могу не сказать: все происходящее — не иначе как спланированная извне провокация! Мы всегда гордились и гордимся своим теплым отношением друг к другу — вне зависимости от национальности и вероисповедания», — написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Кроме того, он заявил, что понимает «чувства мусульман, выражающих поддержку Палестине». При этом Меняйло подчеркнул, что в сложившейся ситуации не нужно проявлять агрессию по отношению к людям «какой бы то ни было национальности».
Со своей стороны, депутат Госдумы, экс-мэр Дербента Хизри Абакаров призвал не поддаваться на провокации. Он также указал, что «бесчинства» в секторе Газа совершают люди, «у которых нет национальности».
«Многие евреи по всему миру записывают обращения о том, что они против всего этого безумия и насилия и им стыдно за то, что творится в Газе», — подчеркнул он.
О произошедших беспорядках высказался и Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев. Он назвал проведение протестной акции в аэропорту ошибкой. Абдулаев призвал жителей решать мирным путем вопрос, связанный с регулярным рейсом из Тель-Авива. Абдулаев подчеркнул, что «понимает возмущения протестовавших», однако заявил, что «такими вариантами» полеты из Тель-Авива не запретишь.
В понедельник, 30 ноября, Росавиация в связи со стабилизацией ситуации в аэропорту Махачкалы сократила период временного закрытия для приема самолетов на 6 дней, до 31 октября, передает «Радиоточка НСН».
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