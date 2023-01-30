Ложь Джонсона и молчание Трейси: Москва встретила посла США на фоне «лондонских ракет»

ЛОЖЬ ЛОНДОНА: «НИКАКИХ РАКЕТ»

Одиозный британский политик Борис Джонсон, подавший в отставку с поста премьера в июле прошлого года, вновь привлек внимание всего мира неосторожными заявлениями. На BBC вышел документальный фильм «Putin vs the West», в котором Джонсон рассказал о разговоре с президентом России в феврале 2022 года, до начала спецоперации.

Экс-премьер Великобритании утверждает, что предупреждал Путина о «катастрофических последствиях» начала боевых действий на Украине и реакции Запада, которая будет означать «больше НАТО, а не меньше НАТО» у российских границ.

«В какой-то момент он (Путин – прим. НСН) как бы пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе», — сказал Джонсон, которого цитирует РБК.

Эти высказывания сегодня опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«То, что сказал господин Джонсон, — это неправда, точнее, это ложь. И более того, я скажу, это или сознательная ложь, тогда, наверное, вопрос, с какой целью он избрал такой вариант изложения, или это была несознательная и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента», — сказал Песков журналистам в этой связи.

Представитель Кремля признался, что знает содержание разговора Путина с Джонсоном, состоявшегося 2 февраля 2022 года.

«Я знаю, о чем шла речь во время этого разговора, и еще раз официально повторяю: это ложь. Никаких угроз ракетными ударами не было. Говоря о вызовах для безопасности России, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты», - разъяснил Песков.

По его мнению, не стоит тратить время на просмотр фильм с Джонсоном, если и его продолжение будет в таком же духе.

Ранее Джонсон уже не раз попадал впросак со своими заявлениями.

Он сравнивал мусульманок в парандже с «почтовыми ящиками», называл Хиллари Клинтон «крашеной блондинкой с пухлыми губами и стальным взглядом — прямо как у медсестры-садистки в госпитале для душевнобольных». А в конце июня 2022 года Джонсон назвал Путина «идеальным примером токсичной маскулинности», высказав мнение, что тот не начал бы спецоперацию на Украине, «если бы был женщиной».

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований», - сказал тогда в этой связи Песков.

Не менее нелепым выглядели и заявления Лиз Трасс, сменившей Джонсона на посту британского премьера. В бытность главой МИД Великобритании она не хотела признавать регионами России Ростовскую и Воронежскую области. Трасс продержалась на посту премьера всего 45 дней, вынудив британские СМИ сравнить ее политическое «долгожительство» со скоростью разложения салата-латука.