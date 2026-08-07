Либо сотрудник найдет оправдание своей лени, либо придумает, как быть в тонусе даже с сидячей работой и снизит риски получить тяжелые заболевания, рассказал НСН телеведущий и врач Александр Мясников.



Ученые Пермского Политеха пришли к выводу, что работа в офисе приводит к проблемам со здоровьем — депрессии, инвалидности, инсульта. Длительная офисная работа запускает цепочку событий, которая неизбежно приводит к перенапряжению. Сотрудники проводят в неподвижном положении до 80% рабочего времени, что вызывает ослабление мышц, застой крови в сосудах и нарушение работы внутренних органов. Эту статистику опубликовали Ura.ru. Мясников согласился с коллегами.