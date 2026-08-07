Доктор Мясников рассказал, почему россияне теряют здоровье в офисах
Большинство людей ленится и пренебрегает гимнастикой на сидячей работе, заявил НСН Александр Мясников.
Либо сотрудник найдет оправдание своей лени, либо придумает, как быть в тонусе даже с сидячей работой и снизит риски получить тяжелые заболевания, рассказал НСН телеведущий и врач Александр Мясников.
Ученые Пермского Политеха пришли к выводу, что работа в офисе приводит к проблемам со здоровьем — депрессии, инвалидности, инсульта. Длительная офисная работа запускает цепочку событий, которая неизбежно приводит к перенапряжению. Сотрудники проводят в неподвижном положении до 80% рабочего времени, что вызывает ослабление мышц, застой крови в сосудах и нарушение работы внутренних органов. Эту статистику опубликовали Ura.ru. Мясников согласился с коллегами.
«Ослабление мышц, инсульты, депрессии, застой крови действительно угрожают офисным работникам. Поэтому во многих западных странах делают специальные стоячие столы, ставят на них компьютеры. Компенсировать сидячую нагрузку упражнениями до или после не получится. На самом деле, надо самому что-то делать. В советское время были производственные гимнастики, а если сесть и не двигаться восемь часов, то будут все болезни. Никто не встанет, не походит, не поприседает. А выбор тут очень простой, либо ты сидишь, либо что-то придумываешь. Каждый решает сам — или заниматься, или находить себе оправдание», — отметил он.
Ранее Мясников раскрыл НСН секрет долгой молодости.
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