Депутат добавил, что такие поставщики не несут большие риски, нежели более крупный бизнес, так как от форс-мажоров не застрахованы предприятия любого уровня.

«Самозанятые, которые выходят на процедуру госзакупок, уже предполагают свои объемы производства, высчитывают их. Это не самая легкая и не самая простая история, поэтому уже можно сделать вывод, что они успели поработать, освоиться в своей отрасли, понимают, что они делают. А от форс-мажоров никто не застрахован. Риски несет на себе не только малый бизнес, но и средний, и крупный», — сообщил Кирьянов.

Ранее Артем Кирьянов объяснил НСН рост числа самозанятых тем, что многие россияне, которые раньше работали нелегально, стали активнее выходить из тени.

