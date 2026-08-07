Депутат Кирьянов объяснил рост доли самозанятых в госзакупках
Самозанятые являются частью малого бизнеса, который государство активно привлекает для госзаказов, поэтому в росте их доли в сфере госзакупок нет ничего удивительного, заявил НСН Артем Кирьянов.
Работающие по самозанятости предприниматели являются хорошей альтернативой крупным компаниям и способствует устойчивости российской экономики, а выход на рынок госзакупок говорит о возможностях роста для малого бизнеса в стране, рассказал НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Число самозанятых в Едином реестре участников госзакупок за год выросло почти на треть и достигло 35,6 тыс., передают «Известия» со ссылкой на данные Минфина. В материале отмечается, рост доли таких предпринимателей на рынке госзаказов обусловлена развитием электронных площадок, закупок малого объема и открытия доступа к торгам госкомпаний на условиях МСП. По мнению Кирьянова, это закономерный итог общего роста работающих по формату самозанятости предпринимателей.
«Действительно, те, кто платит налог на профессиональный доход, осваиваются, и я не удивлен, что с ростом количества самозанятых у нас увеличивается и их доля в государственных и муниципальных закупках. Эта тенденция показывает возможность роста предпринимательской активности в целом. Когда самозанятый начинает работать, делает первые шаги, и потом у него есть альтернатива либо стабилизироваться на уровне до 200 тысяч рублей в месяц, либо развивать направление, которым он занимается, уже выходя на рынок либо в рамках индивидуального предпринимателя, либо создавая юридическое лицо. Мы привлекаем к государственным и муниципальным заказам малый бизнес, включая самозанятых. Это хорошая альтернатива крупным компаниям с точки зрения устойчивости экономики», — отметил собеседник НСН.
Депутат добавил, что такие поставщики не несут большие риски, нежели более крупный бизнес, так как от форс-мажоров не застрахованы предприятия любого уровня.
«Самозанятые, которые выходят на процедуру госзакупок, уже предполагают свои объемы производства, высчитывают их. Это не самая легкая и не самая простая история, поэтому уже можно сделать вывод, что они успели поработать, освоиться в своей отрасли, понимают, что они делают. А от форс-мажоров никто не застрахован. Риски несет на себе не только малый бизнес, но и средний, и крупный», — сообщил Кирьянов.
Ранее Артем Кирьянов объяснил НСН рост числа самозанятых тем, что многие россияне, которые раньше работали нелегально, стали активнее выходить из тени.
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