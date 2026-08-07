Актриса Ирина Безрукова сломала ногу
Актриса Ирина Безрукова в своих соцсетях рассказала, что сломала ногу и была госпитализирована.
По её словам, этот перелом - первый в её жизни. Актриса также отметила, что «ничего не предвещало беды - элементарная случайность».
«Сижу я на земле, прихожу в себя, и вот он - актёрский мозг. Первая мысль: «Поскользнулся. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся - гипс», - добавила она.
Ранее из больницы выписалась певица МакSим (Марина Абросимова), которую госпитализировали из-за ухудшения самочувствия на фоне стресса из-за смерти отца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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