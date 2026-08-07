ФАС заявила о снижении цен на школьные товары

Торговые сети стали снижать цены на школьные товары по просьбе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Служба привела в пример сеть «Комус», которая объявила о снижении цен на социально значимые школьные товары в среднем на 17% в годовом выражении. Речь идёт о тетрадях, пеналах, школьных наборах и других товаров для учёбы.

«Кроме того, компания зафиксировала на уровне аналогичного периода 2025 года цены на 280 позиций канцтоваров», - говорится в сообщении.

В ФАС добавили, что зафиксированные и сниженные цены будут действовать до 30 сентября.

Ранее предложение ведомства об ограничении наценок на школьные товары поддержала компания «Детский мир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ШколаЦеныФАС

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