ФАС заявила о снижении цен на школьные товары
Торговые сети стали снижать цены на школьные товары по просьбе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Служба привела в пример сеть «Комус», которая объявила о снижении цен на социально значимые школьные товары в среднем на 17% в годовом выражении. Речь идёт о тетрадях, пеналах, школьных наборах и других товаров для учёбы.
«Кроме того, компания зафиксировала на уровне аналогичного периода 2025 года цены на 280 позиций канцтоваров», - говорится в сообщении.
В ФАС добавили, что зафиксированные и сниженные цены будут действовать до 30 сентября.
Ранее предложение ведомства об ограничении наценок на школьные товары поддержала компания «Детский мир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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