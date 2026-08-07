«Аэрофлот» объявил о возобновление регулярных рейсов из Москвы в Абу-Даби
7 августа 202614:58
Алексей Филимонов
Компания «Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби. Об этом сообщает RT.
Авиаперевозчик указал, что рейсы между столицами РФ и ОАЭ будут осуществляться на ежедневной основе.
«Летать между Москвой и Абу-Даби будут узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800 в двухклассной компоновке: бизнес и эконом», - говорится в сообщении.
Ранее «Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов из Москвы на Сейшельские Острова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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