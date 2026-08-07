«Аэрофлот» объявил о возобновление регулярных рейсов из Москвы в Абу-Даби

Авиаперевозчик указал, что рейсы между столицами РФ и ОАЭ будут осуществляться на ежедневной основе.

«Летать между Москвой и Абу-Даби будут узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800 в двухклассной компоновке: бизнес и эконом», - говорится в сообщении.

Ранее «Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов из Москвы на Сейшельские Острова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

