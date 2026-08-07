Лукашенко заявил, что цены на продовольствие в мире будут только расти
Продовольствие в мире будет только дорожать. Как пишет RT, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В ходе общения с жителями Вилейского района он обратил внимание на беспрецедентную жару в Европе и в целом на сложившиеся в европейских странах климатические условия, которые влияют на сельское хозяйство и вызывают проблемы с обеспеченностью продовольствием.
«Будет только дорожать. $10 млрд мы заработали на продовольствии за прошлый год. На нефти столько люди не получают», - указал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко приказал отправлять плохих чиновников и работников на охрану границы с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Склонить к сожительству»: Кто стоит за попытками ограничить работу таксистов-«зазывал»
- Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- Виноват Трамп? Из-за чего Netflix прикрыл американскую «Игру в кальмара»