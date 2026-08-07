Лукашенко заявил, что цены на продовольствие в мире будут только расти

В ходе общения с жителями Вилейского района он обратил внимание на беспрецедентную жару в Европе и в целом на сложившиеся в европейских странах климатические условия, которые влияют на сельское хозяйство и вызывают проблемы с обеспеченностью продовольствием.

«Будет только дорожать. $10 млрд мы заработали на продовольствии за прошлый год. На нефти столько люди не получают», - указал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко приказал отправлять плохих чиновников и работников на охрану границы с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».