Лукашенко заявил, что цены на продовольствие в мире будут только расти

Продовольствие в мире будет только дорожать. Как пишет RT, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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В ходе общения с жителями Вилейского района он обратил внимание на беспрецедентную жару в Европе и в целом на сложившиеся в европейских странах климатические условия, которые влияют на сельское хозяйство и вызывают проблемы с обеспеченностью продовольствием.

«Будет только дорожать. $10 млрд мы заработали на продовольствии за прошлый год. На нефти столько люди не получают», - указал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко приказал отправлять плохих чиновников и работников на охрану границы с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
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