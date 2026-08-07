Помпаж и катастрофы: Найдены риски при снижении требований к авиакеросину
Топливо более низкого класса может вызывать помпаж двигателя, провоцируя крушения самолетов, сообщил НСН Павел Герасимов.
Для обеспечения безопасности авиатопливо должно соответствовать единым международным стандартам, заявил в беседе с НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Минтранс обсуждает с участниками авиационной отрасли меры, которые могут способствовать увеличению производства топлива для реактивных двигателей, пишут «Известия». По данным издания, речь идет о разрешении выпускать топливо с менее жесткими требованиями к температуре замерзания и привлечении к его производству малых и средних нефтеперерабатывающих заводов. Герасимов усомнился в безопасности такого решения.
«На мой взгляд, подобные изменения будут иметь крайне негативное критическое воздействие и противоречат всем международным нормам. Топливо РТ-1 – международный стандарт. В России заправляются и иностранные перевозчики. Подобные изменения создадут перекос: иностранные самолеты у нас будут заправлять нормальным топливом, а отечественные – топливом более низкого класса. Оно может вызывать помпаж двигателя, как произошло, например, с Ту-154 в Сочи. Тогда смешение топлива второго класса с военного аэродрома в Подмосковье с топливом первого класса РТ-1 привело к крушению воздушного судна. Стандарты топлива, как и безопасность, на мой взгляд, должны быть едины для всех. Влияние снижения качества топлива можно будет проверить только после того, как начнут использовать другой авиакеросин. На советские самолеты это не особо повлияет, однако в гражданской авиации России их уже не используют», - отметил он.
Как уточнил собеседник НСН, ситуация с авиатопливом различается от региона к региону.
«Южные регионы прежде всего сталкиваются с повышенным дефицитом топлива, поскольку доставка авиакеросина на южные аэродромы затрудняется. Если рассматривать Московский авиационный узел, то ситуация стабильна. Проблема в том, что сейчас сезон повышенного спроса: отсутствуют резервы для осуществления всей полетной программы без дополнительных поставок. Когда закрывается небо по плану "Ковер", расходуют больше топлива. Дополнительно есть и повышенный спрос от иностранных авиакомпаний на российское топливо, которое у нас стоит дешевле. Сейчас мировой кризис в сфере авиационного топлива. Некоторые ограничения в Персидском заливе приводят к срывам планов поставки. Фактически иностранные перевозчики у нас забирают объем топлива, что вызывает логистические сбои и ограничения на продажу топлива в южных регионах», - сказал Герасимов.
Ранее сообщалось, что в июле 2026 года Белоруссия увеличила поставки бензина и дизтоплива в Россию по железной дороге до рекордных показателей. Объем поставок бензина вырос на 13% в посуточном выражении к предыдущему месяцу до около 212 тысяч тонн, отгрузки дизтоплива увеличились вдвое до около 162 тысяч тонн, напоминает «Радиоточка НСН».
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