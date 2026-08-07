Как уточнил собеседник НСН, ситуация с авиатопливом различается от региона к региону.

«Южные регионы прежде всего сталкиваются с повышенным дефицитом топлива, поскольку доставка авиакеросина на южные аэродромы затрудняется. Если рассматривать Московский авиационный узел, то ситуация стабильна. Проблема в том, что сейчас сезон повышенного спроса: отсутствуют резервы для осуществления всей полетной программы без дополнительных поставок. Когда закрывается небо по плану "Ковер", расходуют больше топлива. Дополнительно есть и повышенный спрос от иностранных авиакомпаний на российское топливо, которое у нас стоит дешевле. Сейчас мировой кризис в сфере авиационного топлива. Некоторые ограничения в Персидском заливе приводят к срывам планов поставки. Фактически иностранные перевозчики у нас забирают объем топлива, что вызывает логистические сбои и ограничения на продажу топлива в южных регионах», - сказал Герасимов.

Ранее сообщалось, что в июле 2026 года Белоруссия увеличила поставки бензина и дизтоплива в Россию по железной дороге до рекордных показателей. Объем поставок бензина вырос на 13% в посуточном выражении к ‌предыдущему месяцу до около 212 тысяч тонн, отгрузки дизтоплива увеличились вдвое до около 162 тысяч тонн, напоминает «Радиоточка НСН».

