Действующий сенатор от Тувы Людмила Нарусова оказалась в списке кандидатов в Совет Федерации от главы республики Владислава Ховалыга. Сам же губернатор будет переизбираться в сентябре 2026 года. Другими кандидатами Ховалыга в Совфед стали военнослужащий Сурен Бады и уполномоченный по правам человека в республике Александр Адыгбай. Минченко усомнился в том, что кандидатура Нарусовой связана с региональными интересами.

«Это не имеет никакого отношения к представительству интересов тех или иных тувинских групп. Это — подтверждение статуса семьи Анатолия Собчака, вдовой которого является Нарусова. Представители уважаемых семей — как пэры в Великобритании, у которых в том числе есть определённый формальный статус. Если Нарусова оказалась в списках, то шансы у неё хорошие. Это демонстрация статуса», — сказал собеседник НСН.

75-летняя Нарусова занимает пост сенатора от Тувы с 2002 года. В 2010-2012 годах она временно представляла Брянскую область, а позже снова стала сенатором от Тувы.

Ранее губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк сказал, что женщинам, стремящимся к успеху в политической деятельности, необходимо искренне верить в пользу своего дела для окружающих.

