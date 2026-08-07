Аэропорт «Внуково» стал совладельцем «Домодедово»
Аэропорт «Внуково» стал совладельцем воздушной гавани «Домодедово». Согласно данным ЕГРЮЛ, на которые ссылается ТАСС, размер доли составил 25,01%.
Дочерняя структура аэропорта Шереметьево» компания «Перспектива» приобрела «Домодедово» в феврале 2026 года за 66,1 млрд рублей. Позже «Шереметьево» вступил в партнёрство с «Внуково», который заплатил за свою долю 16,5 млрд рублей.
Как отметил гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко, привлечение «Внуково» в качестве партнёра нацелено на стабилизацию производственной и финансовой деятельности «Домодедово», а также улучшение качества услуг и возможностей.
Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил «Радиоточке НСН», что покупка доли со стороны «Внуково» поможет построить устойчивую финансовую модель для «Домодедово».
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