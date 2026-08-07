Аэропорт «Внуково» стал совладельцем «Домодедово»

Дочерняя структура аэропорта Шереметьево» компания «Перспектива» приобрела «Домодедово» в феврале 2026 года за 66,1 млрд рублей. Позже «Шереметьево» вступил в партнёрство с «Внуково», который заплатил за свою долю 16,5 млрд рублей.

Как отметил гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко, привлечение «Внуково» в качестве партнёра нацелено на стабилизацию производственной и финансовой деятельности «Домодедово», а также улучшение качества услуг и возможностей.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил «Радиоточке НСН», что покупка доли со стороны «Внуково» поможет построить устойчивую финансовую модель для «Домодедово».