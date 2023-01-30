Новый посол США Трейси покинула МИД РФ без комментариев

Новый посол Соединённых Штатов Америки в России Линн Трейси уехала из министерства иностранных дел на Смоленской площади без комментариев для средств массовой информации. В общей сложности она находилась в здании около 30 минут.

Трейси посетила МИД РФ с целью вручения копий верительных грамот. Согласно предварительной программе, её должен был принять заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

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Возле здания МИД РФ нового американского посла встречала акция протеста. Трейси сменила на посту посла в Москве Джона Салливана — в сентябре 2022 года он досрочно покинул Россию по семейным обстоятельствам.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале января новый посол заявила, что США возобновят выдачу виз гражданам России.

Трейси - специалист по России и странам бывшего СССР, карьерный дипломат, до назначения послом в Армении в 2019 году занимала должность старшего советника по делам России в Госдепартаменте США.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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