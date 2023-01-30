Новый посол США Трейси покинула МИД РФ без комментариев
Новый посол Соединённых Штатов Америки в России Линн Трейси уехала из министерства иностранных дел на Смоленской площади без комментариев для средств массовой информации. В общей сложности она находилась в здании около 30 минут.
Трейси посетила МИД РФ с целью вручения копий верительных грамот. Согласно предварительной программе, её должен был принять заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Возле здания МИД РФ нового американского посла встречала акция протеста. Трейси сменила на посту посла в Москве Джона Салливана — в сентябре 2022 года он досрочно покинул Россию по семейным обстоятельствам.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале января новый посол заявила, что США возобновят выдачу виз гражданам России.
Трейси - специалист по России и странам бывшего СССР, карьерный дипломат, до назначения послом в Армении в 2019 году занимала должность старшего советника по делам России в Госдепартаменте США.
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