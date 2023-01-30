Новый посол США Трейси покинула МИД РФ без комментариев

Новый посол Соединённых Штатов Америки в России Линн Трейси уехала из министерства иностранных дел на Смоленской площади без комментариев для средств массовой информации. В общей сложности она находилась в здании около 30 минут.

Трейси посетила МИД РФ с целью вручения копий верительных грамот. Согласно предварительной программе, её должен был принять заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.