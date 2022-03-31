Лондон добавил в санкционный список ещё три российских компании
Министерство финансов Великобритании вслед за американским Минфином объявило о введении санкций в отношении трёх российских компаний, зарегистрированных территории Соединённого королевства.
В черный список попали компания Photon Pro LLP, которая занимается разработкой электронного оборудования, инженерно-консалтинговая компания Majory LLP, а также Djeco Group LP.
Как подчеркнули в британском Минфине, санкции предполагают полное замораживание всех активов этих юридических лиц.
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала «оскорблением» британские санкции против RT и МИА «Россия сегодня».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru