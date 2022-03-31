США объявили о вводе новых санкций против России
Министерство финансов США объявило о вводе новых санкции против граждан России, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что попавшие в чёрный список физические и юридические лица РФ «связаны с киберактивностью».
Всего под новые санкции США попали 13 граждан и 21 предприятие, в том числе, НИИ «Вектор», «Серния Инжиниринг», «Сертал».
Ранее Великобритания опубликовала новый санкционный список, в который попали, в том числе, RT и МИА «Россия сегодня», сообщает RT.
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