США объявили о вводе новых санкций против России

Министерство финансов США объявило о вводе новых санкции против граждан России, сообщает пресс-служба ведомства.

В США смягчили санкции против российской продукции для сельского хозяйства

В сообщении говорится, что попавшие в чёрный список физические и юридические лица РФ «связаны с киберактивностью».

Всего под новые санкции США попали 13 граждан и 21 предприятие, в том числе, НИИ «Вектор», «Серния Инжиниринг», «Сертал».

Ранее Великобритания опубликовала новый санкционный список, в который попали, в том числе, RT и МИА «Россия сегодня», сообщает RT.

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