США объявили о вводе новых санкций против России

В сообщении говорится, что попавшие в чёрный список физические и юридические лица РФ «связаны с киберактивностью».

Всего под новые санкции США попали 13 граждан и 21 предприятие, в том числе, НИИ «Вектор», «Серния Инжиниринг», «Сертал».

Ранее Великобритания опубликовала новый санкционный список, в который попали, в том числе, RT и МИА «Россия сегодня», сообщает RT.