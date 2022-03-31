Симоньян назвала «оскорблением» британские санкции против RT и МИА «Россия сегодня»

31 марта МИД Британии включил МИА «Россия сегодня», организацию АНО «ТВ-Новости» и главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в список санкций, в связи с чем их активы будут заморожены.

Ранее стало известно, что Великобритания запретила техническое обслуживание самолетов российских бизнесменов, которые попали под санкции.