Симоньян назвала «оскорблением» британские санкции против RT и МИА «Россия сегодня»

Главный редактор телеканала RT, журналист Маргарита Симоньян назвала «оскорблением» санкции Великобритании, введенные против МИА «Россия сегодня» и RТ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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31 марта МИД Британии включил МИА «Россия сегодня», организацию АНО «ТВ-Новости» и главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в список санкций, в связи с чем их активы будут заморожены.

Ранее стало известно, что Великобритания запретила техническое обслуживание самолетов российских бизнесменов, которые попали под санкции.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:СМИВеликобританияСанкцииМаргарита Симоньян
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