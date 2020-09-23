Лицемерие и контрабанда. Экономист объяснил, чем грозит Лукашенко непризнание Запада
Независимый политолог и экономист Андрей Суздальцев рассказал, как повлияет непризнание Лукашенко странами Запада президентом страны на транзит товаров и экспорт сырья.
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Предварительного анонса мероприятия, как это принято в международной практике, не было. Германия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии.
Независимый политолог и экономист Андрей Суздальцев заявил в эфире НСН, что непризнание Лукашенко странами Запада вряд ли повлияет на действующие контракты.
«Это все элементы политической игры и лицемерия. На самом деле ни одни выборы, которые выигрывал Лукашенко, не признавались. И это никак не сказывалось на покупку белорусского бензина и белорусского калия, потому что они самые дешевые в Европе. Контракты есть, поставки будут продолжаться», - отметил Суздальцев.
По его словам, Белоруссия представляет собой для стран Запада «ручеек дешевых российских энергоносителей». Суздальцев также напомнил, что недавно Лукашенко объявил о закрытии границ с Польшей и Литвой, но при этом их не закрыл.
«Самыми обиженными оказались простые белорусы, которые работает в Польше полмиллиона. Их стали забирать. Но никуда транзит не делся, более того на территории Белоруссии продолжает работать огромный контрабандный терминал для российского рынка, на 1,5 миллиарда долларов. Лукашенко его не закрыл», - подчеркнул эксперт.
Ранее в Минюсте Белоруссии заявили, что состоявшаяся инаугурация Александра Лукашенко прошла в соответствии с законом.
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