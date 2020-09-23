Лицемерие и контрабанда. Экономист объяснил, чем грозит Лукашенко непризнание Запада

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Предварительного анонса мероприятия, как это принято в международной практике, не было. Германия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии.

Независимый политолог и экономист Андрей Суздальцев заявил в эфире НСН, что непризнание Лукашенко странами Запада вряд ли повлияет на действующие контракты.

«Это все элементы политической игры и лицемерия. На самом деле ни одни выборы, которые выигрывал Лукашенко, не признавались. И это никак не сказывалось на покупку белорусского бензина и белорусского калия, потому что они самые дешевые в Европе. Контракты есть, поставки будут продолжаться», - отметил Суздальцев.