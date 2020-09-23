Тайная интронизация Лукашенко. Кремль не знал, Европа не оценила

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тайно.

Предварительного анонса мероприятия, как это принято в международной практике, не было. Традиционно на церемонии присутствуют все депутаты Национального собрания, члены Совета Республики, представители дипломатического корпуса и зарубежные гости. Так, на предыдущей церемонии пять лет назад присутствовали около тысячи человек. В этом году, по информации белорусских СМИ, приглашения получили несколько сотен гостей. На церемонию не позвали даже российского посла в Минске. Более того, самому Кремлю не было известно об инаугурации.

Впоследствии государственные СМИ Белоруссии распространили кадры с церемонии. Присягу Александр Лукашенко произносил на белорусском языке. Затем глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Белоруссии.

А вот речь Лукашенко после принесения присяги прозвучала уже на русском. Он, в частности, заявил, что цветная революция в Белоруссии провалилась, и республика оказалась единственной страной, которая справилась с «вызовом неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств».

«Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не пожалели, что первым президентом нашей Беларуси был я», - заявил шестикратный президент Белоруссии. При этом протесты в связи с возможной фальсификацией результатов голосования на недавних выборах в стране не стихают уже второй месяц.

Лукашенко отметил, что не имеет права бросить белорусов, «всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу». Страну необходимо вернуть к безопасной жизни, а белорусскому обществу прийти к согласию ради будущего республики, заявил виновник торжества.

После инаугурации прошла церемония принесения присяги военных на верность избранному президенту. В церемонии принимали участие представители всех родов войск.

Ореол таинственности, окружавший нынешнюю церемонию вступления в должность Александра Лукашенко, представители оппозиции не могли обойти стороной. Тайная инаугурация напоминает «воровскую сходку для коронации», заявил член Координационного совета республики Павел Латушко. По его словам, Лукашенко стал президентом «исключительно ОМОНа и горстки чиновников».

Этой тайной интронизацией Лукашенко, похоже, наказал сам себя. Вопреки требованиям закона, церемония вступления в должность президента не транслировалась по республиканскому телевидению и радио – вместе нее там шли сериалы. Впоследствии сразу несколько европейских стран, включая Германию, заявили о непризнании Лукашенко президентом Белоруссии.

«А король-то голый!» - было написано на плакатах в руках людей, вышедших на улицы Минска после сообщения об инаугурации.

