Минюст Белоруссии ответил на вопрос о законности инаугурации Лукашенко

Состоявшаяся инаугурация Александра Лукашенко прошла в соответствии с законом. Об этом заявили в Минюсте Белоруссии. Там пояснили, что прямая телетрансляция церемонии не является требованием, как и приглашение на церемонию представителей иностранного дипкорпуса, пишет РИА Новости.

«Инаугурация президента Республики Беларусь была проведена в полном соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иным законодательством республики», — говорится в сообщение Минюста Белоруссии.

Кроме того, там подчеркнули, что в эфирах государственных телеканалов, в республиканских СМИ в течение дня размещалась официальная информация о проводимой церемонии.

В Кремле такого не было! Экс-глава протокола об инаугурации Лукашенко

Ранее в среду, 23 сентября, стало известно, что Александр Лукашенко провел церемонию вступления в должность президента Белоруссии. Однако о её проведении ранее не сообщалось в СМИ, она не транслировалась белорусскими телеканалами и на неё не приглашались иностранные гости. В свою очередь, ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату его инаугурации, заявив, что сделает это «ближе ко времени» церемонии.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН назвал «фальсификацией» эту инаугурацию.

«Разве может человек, который хоть как-то понимает демократические принципы организации власти, пойти на такую фальсификацию, я бы даже сказал, карикатуру, столь важного для власти президента события, как инаугурация?» - заявил НСН Кравчук.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ПрезидентИнаугурацияБелоруссияАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры