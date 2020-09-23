Минюст Белоруссии ответил на вопрос о законности инаугурации Лукашенко

Состоявшаяся инаугурация Александра Лукашенко прошла в соответствии с законом. Об этом заявили в Минюсте Белоруссии. Там пояснили, что прямая телетрансляция церемонии не является требованием, как и приглашение на церемонию представителей иностранного дипкорпуса, пишет РИА Новости.

«Инаугурация президента Республики Беларусь была проведена в полном соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иным законодательством республики», — говорится в сообщение Минюста Белоруссии.

Кроме того, там подчеркнули, что в эфирах государственных телеканалов, в республиканских СМИ в течение дня размещалась официальная информация о проводимой церемонии.