Политолог назвал «мизерными» шансы Додона на переизбрание в эпоху пандемии

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН рассказал, что в стране, несмотря на серьёзные проблемы с коронавирусом, сейчас все поглощены политикой.

«Молдавия - одна из первых стран в мире по количеству заражений врачей, у нас их не хватает. У нас очень сложная ситуация с коронавирусом. Тестов в течение суток проводится достаточно мало. Но пандемия уходит на второй план из-за политических игр. Сегодня всё внимание приковано к политическим разборкам, потому что страна опять может быть ввергнута в хаос, который порождает олигарх Плахотнюк при поддержке коллективного Запада.

В Молдавии сегодня политический кризис. Буквально за последний месяц была фактически разорвана Демократическая партия. Между Партией социалистов, лидером которой является Игорь Додон, и Демократической партией, которая сегодня объявляет, что хочет очищения от олигархов, было создано большинство. Влад Плахотнюк и Шор (политик и бизнесмен Илан Шор — прим. НСН) хотят вернуть себе власть, и поэтому вытягивают депутатов из Демократической партии, пытаясь создать большинство с партией Майей Санду (экс-премьер, председатель партии «Действие и солидарность») и Андреем Нэстасе (лидер партии «Достоинство и Правда — прим. НСН). Фактически сегодня мы можем смело утверждать, что олигарх Плахотнюк при поддержке коллективного Запада делает всё возможное, чтобы вернуть свои позиции», - описал расклад сил Тулянцев.

По мнению политолога, согласие оппозиции Додона на выборы 1 ноября может говорить о том, что она уверена в свои перспективах. Шансы самого Додона на переизбрание крайне малы из-за вскрывшихся связей с Плахотнюком , говорит Тулянцев.

«На самом деле, Игорь Додон совершил фатальную ошибку. Он пошёл на сговор с Демократической партией и сформировал большинство. Он привёл в правительство людей, которые верой и правдой служили Плахотнюку. Недавно Плахотнюк выбросил компромат на Додона, согласно которому тот, так сказать, распоряжался «чёрным пакетом», в котором, по мнению многих экспертов, была не клубника и не бутылка шампанского. Как сказал сам Додон, в этом кульке то, с помощью чего он платит зарплату своим партийным лидерам. Понятно, что Додон был в глубокой связке с этим антироссийским политиком. Это серьёзно ударило по рейтингу самого Додона. Этот компромат и неудачные попытки сформировать большинство с дьяволом, я думаю, приведут Додона к не очень хорошим результатам. Все, кто связывается с Плахотнюком или его людьми, сегодня оказываются на политической свалке истории. И точно такую же ошибку повторяют Майя Санду и Андрей Нэстасе, сегодняшние проевропейские силы.

Шансы на победу (у Додона — прим. НСН) мизерные. Единственное, что может выручить — это то, что альтернатива Додону намного хуже, чем он сам» - отметил собеседник НСН.

Плахотнюк — фигурант нескольких уголовных дел в России. Здесь его обвиняли в подготовке покушения на российского банкира, в причастности к схеме вывода средств за границу и в контрабанде наркотиков. Илана Шора в Молдавии судили за крупную кражу средств из банковской системы.

