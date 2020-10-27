Шойгу связал с Россией попытку «цветной революции» в Белоруссии
«Цветная революция» в Белоруссии основной своей задачей ставила сорвать интеграцию республики с Россией, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
Он отметил, что попытка смены режима действующего президента Владимира Лукашенко, который был переизбран на шестой срок, была совершена «при поддержке Запада».
Министр обороны также рассказал, что он вместе со своим коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным осуждает такие действия и считает «неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран».
В заключение своего выступления Шойгу заявил, что Белоруссия была и остается ближайшим соседом и надежным союзником России.
Ранее Лукашенко поблагодарил главу российской разведки Сергея Нарышкина за предоставление информации во время протестных акций из-за результатов президентских выборов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru