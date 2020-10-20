Нарышкин сообщил о подготовке США «революционного» сценария для Молдавии

Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты не устраивает действующий глава Молдавии Игорь Додон, который поддерживает «конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией».

Игорь Додон был зарегистрирован в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах 28 сентября. Выборы назначены на 1 ноября 2020 года.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН ранее назвал «мизерными» шансы Додона на переизбрание в эпоху пандемии.







