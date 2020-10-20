Нарышкин сообщил о подготовке США «революционного» сценария для Молдавии
Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что США готовят «революционный» сценарий в Молдавии, где в ноябре пройдут выборы президента.
На сайте ведомства указывается, что «грубые попытки» оказать влияние на послевыборную ситуацию сейчас предпринимаются в Белоруссии и Киргизии. Аналогичный сценарий Штаты готовят и в Молдавии.
Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты не устраивает действующий глава Молдавии Игорь Додон, который поддерживает «конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией».
Игорь Додон был зарегистрирован в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах 28 сентября. Выборы назначены на 1 ноября 2020 года.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН ранее назвал «мизерными» шансы Додона на переизбрание в эпоху пандемии.
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