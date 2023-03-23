Лидеры стран ЕС договорились усилить давление на Россию
Поддерживать и усиливать давление на Москву призвали лидеры стран Евросоюза по итогам неформального саммита в верхах, прошедшего в Брюсселе, сообщает агентство «Прайм».
Как отмечается, представители стран Евросоюза договорились усилить борьбу с обходом Россией санкцией ЕС, а также продолжить координацию усилий вместе с партнерами из G7 по поддержанию, введенного ранее, потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты.
По итогам саммита Совету ЕС и Еврокомиссии поручено нарастить усилия по обеспечению четкого соблюдения санкций на европейском и национальном уровнях, а также эффективно предотвращать и противодействовать обходу санкций третьими странами. Об этом говорится в итоговом заявлении его участников.
Ранее, как сообщала НСН, лидеры Евросоюза поддержали ускоренную передачу Украине боеприпасов.
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