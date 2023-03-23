Мишустин: Целью западных санкций был российский народ

Запад заявлял, что целью санкций не являлся российский народ, но именно так оно и было. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед Госдумой с ежегодным отчетом правительства.

Он отметил, что по России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было.

Шольц: необходимо сделать невозможным обход санкций ЕС

При этом в Европейском Союзе началось обсуждение нового пакета санкций против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. В Брюсселе надеются и дальше продолжать оказывать давление на Москву путем введения новых ограничительных мер, но пока конкретных предложений у ЕС нет. Отдельно Евросоюз намерен ввести ограничения против тех стран и компаний, которые помогают России обходить санкционные меры ЕС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:ГосдумаСанкции Против РоссииМихаил Мишустин

Горячие новости

Все новости

партнеры