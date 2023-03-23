Мишустин: Целью западных санкций был российский народ

Запад заявлял, что целью санкций не являлся российский народ, но именно так оно и было. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед Госдумой с ежегодным отчетом правительства.

Он отметил, что по России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было.