Кремль: Си Цзиньпин придет в РФ и посетит мероприятия ко Дню Победы

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудят основные вопросы дальнейшего развития партнерства и актуальные проблемы международной повестки. В Кремле добавили, что также в рамках визита Си Цзиньпина в Россию запланировано подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на парад в честь 80-летия Победы в Москву может приехать представитель США.