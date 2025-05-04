Кремль: Си Цзиньпин придет в РФ и посетит мероприятия ко Дню Победы
Лидер КНР Си Цзиньпин придет в Россию на период с 7-го по 10-ое мая и посетит мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Об этом говорится в Telegram-канале Кремля.
Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудят основные вопросы дальнейшего развития партнерства и актуальные проблемы международной повестки. В Кремле добавили, что также в рамках визита Си Цзиньпина в Россию запланировано подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на парад в честь 80-летия Победы в Москву может приехать представитель США.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ростовской области демонтировали две скульптуры казака-коллаборациониста
- В аэропорту «Внуково» отменили план «Ковер»
- В Израиле баллистическая ракета ударила по аэропорту Бен-Гурион
- Кремль: Си Цзиньпин придет в РФ и посетит мероприятия ко Дню Победы
- СМИ: В Брянской области ВСУ ударили по заводу «Стрела»
- В Приморье огромные валуны упали на проезжающие машины
- Правительство не поддержало законопроект о признании использования ИИ при преступлениях отягчающим обстоятельством
- В Москве в аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер»
- СМИ: На границе Эстонии и России образовалась очередь после военных учений
- Зеленский анонсировал санкции против помогающих Москве стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru