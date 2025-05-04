Кремль: Си Цзиньпин придет в РФ и посетит мероприятия ко Дню Победы

Лидер КНР Си Цзиньпин придет в Россию на период с 7-го по 10-ое мая и посетит мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Об этом говорится в Telegram-канале Кремля.

«Словесная провокация»: Зеленский официально отверг предложение Путина о перемирии ко Дню Победы

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудят основные вопросы дальнейшего развития партнерства и актуальные проблемы международной повестки. В Кремле добавили, что также в рамках визита Си Цзиньпина в Россию запланировано подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на парад в честь 80-летия Победы в Москву может приехать представитель США.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:КремльПереговорыРоссияДень ПобедыСи Цзиньпин

Горячие новости

Все новости

партнеры